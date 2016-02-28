Балахнин: «В ближайшее время костяк игроков сборной России останется прежним»

Тренер сборной России Сергей Балахнин заявил, что состав национальной команды не претерпит серьезных изменений на товарищеские матчи перед Евро-2016. Напомним, россияне сыграют с Литвой, Францией, Сербией и Чехией.

"Еще рано говорить о составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи с Литвой и Францией. Чемпионат России только возобновляется, мы еще будем просматривать футболистов. Но костяк игроков сборной останется примерно тот же, что и был последнее время. Кардинальных изменений не будет. Но если кто-то себя хорошо проявит, мы, естественно, не оставим это без внимания.

Насколько я понимаю, трудно было найти соперников, показывающих английский футбол. Некоторые сборные уже договорились друг с другом. Но, в любом случае, Чехия и Сербия – сильные, достойные соперники. На мой взгляд, это будут хорошие, интересные спарринги", – сказал Балахнин.