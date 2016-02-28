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Карпин: «В матче «Зенита» и «Кубани» много голов не будет»

28 февраля 2016, 11:29
2

Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин сделал прогноз на матч ¼ финала Кубка России между "Зенитом" и "Кубанью". Специалист считает, что встреча получится скупой на забитые мячи.

"Сложно сказать, какой футбол мы увидим в воскресенье. Команды выходят после зимнего перерыва, два с лишним месяца не имели игровой практики. Чего ждать от "Зенита" еще можно предположить, питерскую команду мы видели в Лиге чемпионов. А что сейчас из себя представляет "Кубань" — неизвестно. Тем более, что в составе этого клуба произошли изменения. Ушли одни игроки, пришли другие.

Думаю, "Зенит" сыграет основным составом. Силы экономить им не требуется, наоборот, нужно набирать форму для ответного матча с "Бенфикой". Но хватит ли основы "Зенита", чтобы победить, не уверен.

Предположу, что в матче не будет забито много голов. В матче с "Бенфикой" мы видели, что у "Зенита" есть проблемы с атакой. "Кубань" матчей еще не играла, но один из основных игроков нападения Мельгарехо покинул команду. Плюс, обычно на "Петровском" эти команды много не забивают. Ну и не факт, что поле будет надлежащего состояния, все-таки еще зима в России. Поэтому не думаю, что в матче будет забито больше двух мячей", - цитирует Карпина "Рейтинг Букмекеров".

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия Зенит Кубань (ЛФЛ) Карпин Валерий
Комментарии (2)
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alp
1456650543
сказал валера, хлопнув красненького и затянулся беломором...
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Zeff
1456651276
Обычно так и бывает. Но сегодня будет 3:0, в пользу Зенита.
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