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  • Сафонов: «Продажа Митрюшкина – прокол менеджемента «Спартака»

Сафонов: «Продажа Митрюшкина – прокол менеджемента «Спартака»

28 февраля 2016, 09:15
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Известный агент Алексей Сафонов прокомментировал переход нападающего "Спартака" Дениса Давыдова на правах аренды в чешскую "Млада Болеслав" и голкипера красно-белых Антона Митрюшкина в швейцарский "Сьон".

– Правильно, что Давыдов и Митрюшкин ушли из "Спартака"?

– Конечно, надо же получать игровую практику. А "Спартак" – такая команда, результат нужен здесь и сейчас, молодые не всегда в основе. Хотя Давыдова нельзя называть совсем уж молодым игроком – некоторые в 20 лет чемпионат мира выигрывают.

– Давыдов сказал, что хотел уехать еще летом. Были варианты?

– На любого игрока уровня молодежной сборной обращают внимание, но хотеть и уехать – разные вещи, надо уважать интересы клуба. "Спартак" решал, отдавать человека в аренду или нет, у Давыдова длинный контракт. До лета поиграет в Чехии. Нормальная, кстати, ситуация, у "Барселоны" сколько воспитанников, которые играют по всей Европе! Денис в хороших отношениях с Дмитрием Ефремовым и Вячеславом Караваевым, оба с лета играют в Чехии. Наверняка он звонил им, спрашивал, как там. В идеале бы ему съездить в Испанию, там он раскроет все свои лучшие качества. А в Италию или Германию лучше не надо, там защитники – зверюги, к мячу не подберешься.

– Вы поняли, почему "Спартак" продал потенциально лучшего вратаря России Митрюшкина?

– На мой взгляд, это прокол менеджмента "Спартака". Один в один ситуация с Артемом Дзюбой. Дотянули до конца контракта и все. Дзюба уходил с обидой, может, с Митрюшкиным что-то похожее? Правильно он поступил или нет, только время покажет. Всех деталей не знаю, не я вел сделку, но у любого перехода есть какая-то логика. Игрок не хотел оставаться в системе "Спартака", а летом у него заканчивался контракт. В "Спартаке", если футболист нужен, года за два до окончания контракта его стараются продлить. Ну, сидел бы он до лета на лавке, а потом ушел бесплатно! А так какие-то деньги за него получили.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Млада Болеслав Сьон Давыдов Денис Митрюшкин Антон
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