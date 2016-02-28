Серия А. Победы «Удинезе» и «Сампдории» и другие результаты

В матче 27-го тура Серии А «Сампдория» со счетом 2:0 одолела «Фрозиноне». Победу генуэзцам принесли точные удары Фернандо и Фабио Квальяреллы.
В других встречах «Аталанта» в гостях сыграла вничью с «Карпи», «Кьево» одержал победу над «Дженоа», «Удинезе» обыграл «Верону».
Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур
Голы: 0:1 – Куртич, 52; 1:1 – Верди, 74 (с пенальти).
Сампдория – Фрозиноне – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Фернандо, 44; 2:0 – Квальярелла, 69.
Гол: 1:0 – Кастро, 51.
Голы: 1:0 – Агьеманг-Баду, 31; 2:0 – Теро, 56.
Источник: Бомбардир.ру