Спаллетти: «Результат матча «Реала» с «Атлетико» дал нам понять, что мы можем пройти их в ЛЧ»

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти прокомментировал исход матча 27-го тура Серии А против "Эмполи" (3:1).

"Это была отличная и очень необходимая победа в матче против сильной команды. Мы почти ничего не позволили "Эмполи", а сами забили трижды – это говорит о нашей силе и настрое", – сказал Спаллетти.

Также наставник римлян поделился ожиданиями перед ответным матчем Лиги чемпионов против "Реала".

"После поражения в первом матче со счетом 0:2 пройти дальше будет практически невозможно. Но результат их матча с "Атлетико" дал нам понять, что мы можем попытаться. Мы определенно будем играть там в свой футбол".