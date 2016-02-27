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    Абрамов: «Спасибо Мутко за трудоустройство Широкова и обеспечение игровой практикой Кокорина и Жиркова»

    Футбольный агент Владимир Абрамов выразил мнение, что в зимнее трансферное окно клубы РФПЛ практически не совершили ярких трансферов.

    – В прошлую зиму клубы РФПЛ потратили около 6 млн евро. Теперь траты с учетом перехода Жиркова и Кокорина в "Зенит" превысили 20 млн евро. Российские футбольные менеджеры адаптировались к существующим реалиям?

    – Все равно 20 млн – это очень мало для 16 команда РФПЛ. Да, российский футбол пока не влечет жалкое существование. Но времена, когда мы тратили по 100 млн, безвозвратно прошли. Нынешнее трансферное окно – практически мертвый сезон. Самые яркие переходы, так или иначе, связаны с комплектованием сборной России на Евро-2016 во Франции. Кончено, спасибо Виталию Мутко, что он позаботился о трудоустройстве в ЦСКА Романа Широкова. Обеспечил игровой практикой двух игроков сборной России Кокорина и Жиркова в "Зените". А в остальном? О переходе Мельгарехо столько говорили, словно игрока приобретали за 40 млн. Разговор, разговоры… Потому что говорить не о чем, а говорить надо. На самом деле, если подводить итоги зимнего окна, то немного смешно от того, что продажа в общем-то заурядного нападающего "Локо" Ниасса за 17,9 млн евро в "Эвертон" почти покрывает все покупки клубов РФПЛ.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.02.2016 17:02
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 февраля 2016, 18:01

      Засудят Ростов,как пить дать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      armen10 27 февраля 2016, 17:44

      Этот заурядный форвард долбил оборону всех клубов включая зенит и цска!

      1
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