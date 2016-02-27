Кобелев: «Обеспокоен реализацией моментов в контрольных матчах»

Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев выразил беспокойство реализацией моментов в контрольных матчах, отметив, что это может быть связано с большими нагрузками, под которыми игроки находятся в течении всех сборов. Кроме того, специалист рассказал о перспективах в команде хавбека Станислава Драгуна.

– В четырех встречах ваша команда сумела лишь трижды огорчить соперников. Быть может, это следствие того, что матчи проводились под довольно большими нагрузками?

– Допускаю. Но реализация моментов, признаюсь, все-таки волнует. К примеру, все знают, что Погребняк умеет забивать, и разучиться этому в одночасье не мог. Паша опытный, прошедший английскую школу форвард. А потому я уверен, что голевое чутье он обязательно вернет и выстрелит.

– В матче с норвежским "Стремсгодсетом" Погребняк остался в запасе из-за того, что вы дали возможность сыграть молодому Обольскому?

– На этом сборе мы так распределяли игровое время, чтобы каждый футболист мог провести на поле два полноценных спарринга по 90 минут. К сожалению, из-за недокомплекта состава кто-то сыграл больше, а кто-то меньше.

– Можно считать, что Драгун уже освоился в команде?

– Вполне. Мы хотели получить именно такого полузащитника, который уверенно впишется в треугольник середины поля, будет активен и в атаке, и в обороне. Кроме того, Станислав хорошо играет головой. Да и в сборной Белоруссии он заметная фигура.