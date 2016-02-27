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    Семин: «В «Локомотиве» не с тренерами беда, а с руководством»

    Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин высказал свое мнение о нынешнем положении дел в стане железнодорожников.

    – Как вам нынешний "Локомотив"?

    Игорь Черевченко помогал многим тренерам, в том числе мне, накопил громадный опыт. Но некоторые ситуации в "Локомотиве", наверное, зависят не от тренера. Разве Славен Билич плохой специалист? Но он в этом клубе себя не реализовал. Мы не можем сказать, что Кучук, Красножан, Коусейру, Семин плохие тренеры. Каждый добивался успехов, но только не в "Локомотиве" последнего времени. Может, тогда это связано не с тренерами, а с теми, кто руководит клубом? У "Локомотива" был громадный бюджет, почти как у "Зенита", но в последнее время, кроме Кубка России, он ничего не выиграл.

    – У вас есть претензии к руководству клуба?

    – Решение продать Ниасса! "Локомотив" борется за путевку в Лигу чемпионов, плюс играет в Лиге Европы – и расстается с самым важным для атаки футболистом! Игроки думают: "Если лучшего продают, наверное, результат большой роли не играет". Понятно, деньги нужны, но есть же другой путь – продать три-четыре менее важных для команды игрока и заработать такую же сумму. Ниасс так же важен для "Локомотива", как Чорлука или Гилерме, такие игроки решают исходы матчей, их нельзя трогать.

    – Но игроки приходят и уходят…

    – ЦСКА мог продать Мусу, но в клубе знают – им надо выиграть чемпионат, попасть в Лигу чемпионов и уже там заработать деньги. Может, в Лиге чемпионов "Локомотив" получил бы больше, чем на продаже Ниасса?

    Но решение принято и что может сделать Черевченко? А в случае чего виноватым сделают его. Может, все-таки другие люди в "Локо" виноваты? Они же тренеров подбирают. Видимо, они ошибаются, раз столько тренеров ничего не добились и столько неустоек заплачено. Может, председателю совета директоров и президенту "Локомотива" было бы правильней уйти вместе с тренером? Ответственность-то общая. У РЖД новые руководители, может, у них на эту ситуацию будет новый взгляд? Прежние-то ни в одном виде спорта ничего не выиграли.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.02.2016 13:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 февраля 2016, 17:37

      Хорошо сказал-в точку.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 февраля 2016, 16:15

      И пускай канают )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 27 февраля 2016, 15:43

      Пришли: в Коченков («Краснодар», вернулся из аренды) п Игнатьев («Кубань»), н Хенти («Олимпия»)

      Ушли: н Ниасс («Эвертон»), п Буссуфа («Гент»), Ан. Миранчук («Левадия», аренда), п С. Макаров («Минск», аренда)


      мда))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 февраля 2016, 15:43

      За Сёмина говорит обида, ага. Реального состояния дел в Локо он не ведает, но лучше всех знает как и когда нужно было продать Ниасса. Может новые руководители РЖД этого и захотели.

      -1
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      Рейтинг: +358

      Финт 27 февраля 2016, 15:42

      Продали,они его дорого очень 18 млн по моему,за эту сумму можно купить 2-3 нормальных игрока атаки,а это уже как скауты справятся .

      0
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 27 февраля 2016, 15:28

      Да,бабу давно уже пора убрать.

      1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 27 февраля 2016, 14:49

      эх Палыч, ни для кого это не секрет...

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Etiainen 27 февраля 2016, 15:45

      А сам-то Шпалыч на что нынче годен?

      -2
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