АПЛ. Гол Ивановича помог «Челси» обыграть «Саутгемптон» и другие результаты

В матче 27-го тура АПЛ "Саутгемптон" не сумел справиться с "Челси" – 1:2.

В других встречах "Сток Сити" благодаря дублю Марко Арнаутовича одержал победу над "Астон Виллой", "Лестер" сломил сопротивление "Норвича", "Уотфорд" поделил очки с "Борнмутом".

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Лестер – Норвич – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ульоа, 89.

Саутгемптон – Челси – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Лонг, 42; 1:1 – Фабрегас, 75; 1:2 – Иванович, 89.

Сток Сити – Астон Вилла – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Арнаутович, 51; 2:0 – Арнаутович, 56; 2:1 – Бакуна, 79.

Уотфорд – Борнмут – 0:0

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