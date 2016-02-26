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    Аршавин присоединится к «Кайрату»

    Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин, расторгнувший контракт с "Кубанью" этой зимой, в ближайшее время присоединится к казахстанскому "Кайрату". Как сообщает источник, 34-летний хавбек уже вылетел в Алма-Ату и должен прибыть в расположение команды в пятницу.

    Отметим, что "Кайрат" возглавляет бывший тренер сборной России Александр Бородюк. Алма-Атинский клуб в прошлом году занял второе место в своем национальном первенстве и в сезоне 16/17 сыграет в квалификационном раунде Лиги Европы.

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    Источник: Спортфакт

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    26.02.2016 01:34
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +193

      westerose 26 февраля 2016, 16:36

      По рукам пошел Андрюшка...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 26 февраля 2016, 12:57

      Чем в Кайрат, лучше сразу бы карьеру закончил. Он и сам не знает, что это за ужас!

      0
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      ...
      Рейтинг: +54

      саша кул > Димон Алма-Ата 26 февраля 2016, 13:43

      нахер заканчивать если еще пока будут за имя платить или ты думаешь он туда поехал в лиге европы попылить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 26 февраля 2016, 12:31

      да...андрюша заслужил,конечно.
      карьеру так легко убить,высказыванием на евро о "наших проблемах"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 26 февраля 2016, 10:47

      Что то не открывается фото, на котором Аршавин присоединяется к "Кайрату".

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      bw17 26 февраля 2016, 08:47

      Потому что больше никто не зовёт.. ))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 февраля 2016, 08:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в Казахстане чипсы есть??

      -6
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      ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 > REDWHITE_ 26 февраля 2016, 08:42

      Есть чЁ?

      Там есть

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > REDWHITE_ 26 февраля 2016, 10:43

      Совсем вас не кормят в КБ-Доме?

      4
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      ...
      Рейтинг: +41

      wassiok > REDWHITE_ 26 февраля 2016, 10:54

      baursaki

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      yanedo 26 февраля 2016, 07:02

      удачи

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +402

      Tri 26 февраля 2016, 06:17

      Его взяли для привлечения спонсоров, так как он медийное лицо. Играть он конечно же не будет, может пару раз на замену выйдет, и то скорее в рекламных целях.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 26 февраля 2016, 03:23

      на лавке просидит еще бабла подрубит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 26 февраля 2016, 01:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот это новость, это дно хочет еще и там подрубить, а давайте объеденим чемпионаты? Нее, всех игроков сборной вывезти в казахстан мусор убирать

      -8
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > BlackMurder 26 февраля 2016, 07:35

      ты сам понял что написал?)

      3
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев > rLt_Ortriwar 26 февраля 2016, 09:45

      ахахах, действительно, хер проссышь что написано))))

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > rLt_Ortriwar 26 февраля 2016, 10:08

      Я поэт. Зовуся Цветик. От меня Вам балалайка)))))

      -1
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      Рейтинг: +54

      саша кул > BlackMurder 26 февраля 2016, 13:46

      дятлы нах вообще че то писать только пространство засираете

      0
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      Рейтинг: +54

      саша кул > Black Giz 26 февраля 2016, 13:46

      еще одна блядина

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