Юрист: «Анжи» имел полное право уволить Леонардо»

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал сагу с увольнением Леонардо из "Анжи".

"В футболе все немного сложнее, чем в обычных трудовых отношениях. Если на другой работе вам могут интерпретировать прогул за отсутствие в течение четырех часов подряд и уволить, то в спорте, как правило, этот период несколько дольше. "Анжи" отправлял Леонардо уведомления с просьбой явиться, футболист их проигнорировал и отсутствовал на протяжении трех сборов. Клуб имел полное право расторгнуть договор с этим футболистом", – сказал Прокопец.