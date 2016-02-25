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    Леонардо уволен из «Анжи»

    "Анжи" принял решение уволить из клуба полузащитника Леонардо, который пропустил зимние тренировочные сборы команды после того, как стал виновником ДТП, в результате которого погибла женщина.

    В "Анжи" постановили, что у Леонардо не было уважительных причин не приехать на сборы команды.

    "Футбольный клуб "Анжи" принял решение уволить футболиста за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей и их однократное грубое нарушение, выразившееся в прогуле (отсутствие на рабочем месте более чем четырех часов подряд в течение рабочего дня в январе-февраля 2016 года). Дисциплинарное взыскание в виде увольнения применено в соответствии с подпунктами 5) и 6) части 1 статьи 81 и пункта 3) части 1 статьи 192 Трудового кодекса РФ, а также с пунктами 10.2 и 11.2 Трудового договора футболиста с клубом.

    Трудовой договор "Анжи" с футболистом Леонардо да Силва де Соузой расторгнут", - сказано на официальном сайте команды.

    Источник: ФК «Анжи»

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    25.02.2016 14:34
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 февраля 2016, 18:31

      Да-а, а поначалу обещали всяческую помощь, ага.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 февраля 2016, 14:54

      Теперь на зону

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33

      Russianrfs 25 февраля 2016, 14:41

      Ян боли следующий....играть кто будеть дебили

      -1
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