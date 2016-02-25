Леонардо уволен из «Анжи»

"Анжи" принял решение уволить из клуба полузащитника Леонардо, который пропустил зимние тренировочные сборы команды после того, как стал виновником ДТП, в результате которого погибла женщина.

В "Анжи" постановили, что у Леонардо не было уважительных причин не приехать на сборы команды.

"Футбольный клуб "Анжи" принял решение уволить футболиста за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей и их однократное грубое нарушение, выразившееся в прогуле (отсутствие на рабочем месте более чем четырех часов подряд в течение рабочего дня в январе-февраля 2016 года). Дисциплинарное взыскание в виде увольнения применено в соответствии с подпунктами 5) и 6) части 1 статьи 81 и пункта 3) части 1 статьи 192 Трудового кодекса РФ, а также с пунктами 10.2 и 11.2 Трудового договора футболиста с клубом.



Трудовой договор "Анжи" с футболистом Леонардо да Силва де Соузой расторгнут", - сказано на официальном сайте команды.