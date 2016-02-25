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    Селюк: «Недалекий юрист «Анжи» написал какую-то хренотень, что Леонардо должен денег клубу»

    Агент Дмитрий Селюк, чей клиент Леонардо был уволен из "Анжи", прокомментировал сложившуюся ситуацию.

    "Анжи" расторг контракт с Леонардо. Это очень хорошо. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. По крайне мере, можно вести переговоры с другими клубами и заниматься своими делами. А то "Анжи" говорил: "Сюда лети, туда лети".

    Мягко говоря, недалекий юрист "Анжи" Михаил Маргулис прислал смешную бумажку, в которой написал какую-то хренотень, что Леонардо должен выплатить клубу деньги. Это несусветная глупость юриста. Клуб не может купить игроку билет на самолет, а просят о каких-то деньгах.

    Будем ли мы просить, чтобы "Анжи" выплатил заработную плату Леонардо? Посмотрим по ситуации. Если мы быстро сориентируемся и успеем перейти в новую команду, это одна ситуация, если нет – другая. Может получиться так, что не Леонардо будет платить "Анжи", а "Анжи" Леонардо", - сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.02.2016 17:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 февраля 2016, 18:53

      Недалёкий Маргулис?! Это нонсенс, ага. Маргулисы - потомственные адвокаты, дантисты-гинекологи, ну, на худой конец - машинисты времени.

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