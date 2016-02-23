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    Ташуев: «Первый тайм с «Тамбовом», откровенно говоря, не понравился»

    Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев прокомментировал победу своей команды над "Тамбовом" (3:1), а также рассказал о ситуации с травмированными игроками.

    "В последние дни мы в тренировочном режиме отрабатывали еще одну игровую схему и попытались реализовать ее сегодня в условиях матча с реальным соперником. Турнирная ситуация у нас сложная, и надо иметь в запасе какие-то иные варианты, чтобы использовать их в матчах против разных по стилю соперников. Попросили ребят выполнить новые для них задания, и поэтому дали побольше игрового времени – чтобы посмотреть, как новая схема работает. Во втором тайме вышел уже другой состав, который использовал прежние наши установки.

    Если брать первый тайм, то откровенно говоря, он не понравился. В нашем исполнении не пошла, прежде всего, атакующая игра с участием игроков средней линии. Не получился тот футбол, который мы прививаем коллективу – острый, атакующий, дерзкий. Правда, и состояние футболистов к этому матчу у нас было не оптимальным. Подвела погода: температура снизилась, поле было жестковатым, мы не стали рисковать, и планомерные занятия в предыдущие дни заменили кроссами. В целом, все же по итогу спарринга получили хорошую информацию для конструктивной работы в оставшиеся дни подготовки.

    Если говорить о травмированных. Тут можно вести речь только о Павлюченко. Фелипе Сантана поле травмы полностью восстановился, но не был еще готов играть в этом конкретном матче. Ему все же необходимо чуть подтянуть свои атлетические возможности, поработать над координацией. Естественно, мы не стали с ним рисковать. Сегодня, тем более, он уже приступил к работе с общей группой, и мы рассчитываем на его полное возвращение в строй", - сказал Ташуев.

    Источник: ФК «Кубань»

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    23.02.2016 19:26
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