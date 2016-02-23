«Ростов» близок к подписанию вратаря «Актобе»

Вратарь "Актобе" Станислав Покатилов, скорее всего, продолжит свою карьеру в "Ростове". Об этом сообщил тренер вратарей ростовского клуба Виталий Кафанов.

– "Ростов" подписал вратаря Медведева. Означает ли это, что шансы на трансфер Покатилова сильно снизились?

– Нет, ничего не изменилось, он хорошо работает. Просто в команде должно быть три вратаря. Доволен ли Покатиловым Курбан Бердыев? Он не вмешивается в наш цех.

– Можно говорить, что Покатилов на 99 процентов игрок "Ростова"?

– Да, – сказал Кафанов.