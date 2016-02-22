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    Дурсун: «У «Галатасарая» было 12 игроков, поэтому я удалил судью»

    Защитник "Трабзонспора" Салих Дурсун объяснил свой поступок в матче Суперлиги против "Галатасарая" (1:2). Напомним, футболист показал судье этой встречи красную карточку.

    "У "Галатасарая" было 12 футболистов, поэтому я удалил судью, чтобы их стало 11", – приводит комментарий Дурсуна Turkish Football.

    За свой поступок футболист был удален, и "Трабзонспор" заканчивал матч всемером.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2016 21:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16

      TRAUMA 25 февраля 2016, 11:27

      Примечательно, что на странице "Бомбардира", посвященной этому матчу (http://bombardir.ru/online/86
      665) указан только один игрок, получивший красную карточку - Айкут Демир (на 70-й минуте), это при том, что до него на 59-й её получил Озер Хурмаджи, а после еще двое на 86-й минуте (включая Дурсуна).. Я не говорю уже о том, что и с желтыми карточками и с заменами "Бомбардир" так же напортачил.. Неточность на неточности и неточностью погоняет.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 февраля 2016, 23:48

      Ладно, хоть просто карточку показал, ага, а то в Штатах и Аргентине так называемые футболисты просто поубивали арбитров.

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      Рейтинг: +407

      18JG 22 февраля 2016, 23:26

      Пендуль-то чистый.

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