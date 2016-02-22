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    Товарищеские матчи. «Спартак» сыграл вничью с «Шерифом» и другие результаты

    В товарищеской встрече "Спартак" и "Шериф" разошлись миром – 3:3. За москвичей забивали Илья Кутепов, Куинси Промес и Лоренцо Мельгарехо.

    В других контрольных матчах "Амкар" обыграл белорусский "Шахтер", а "Кубань" оказалась сильнее "Тамбова".

    Товарищеские матчи

    Кубань – Тамбов – 3:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Чернышов, 47; 1:1 – Бальде, 48; 2:1 – Майрович, 67; 3:1 – Хубулов, 74.

    Шахтер – Амкар – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дайк, 35.

    Спартак – Шериф – 3:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Кутепов, 21; 2:0 – Промес, 25; 2:1 – Суботич, 26; 2:2 – Иванчич, 54; 3:2 – Мельгарехо, 60; 3:3 – Гинсари, 63.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2016 19:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 23 февраля 2016, 09:01

      вот и увидел всех конебомжовских даунов)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 22 февраля 2016, 21:45

      на защищаю спартак..но...товарищеские игры ни о чем не говорят.. да и шериф в таблице лидер..незнаю уж каким составом они играли..

      2
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 февраля 2016, 20:35

      Много брака.
      Есть над чем работать.
      ***************

      заг
      лянул на соккер, там такой срач)) Скоро сдохнет соккер))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      3аднеприводный Криш 22 февраля 2016, 20:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак - дно!

      -6
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      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > 3аднеприводный Криш 22 февраля 2016, 20:36

      деточка, ДНО у нас, это кони, а ДНИЩЕ - бомжатник

      6
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      Рейтинг: +300

      Zeff > REDWHITE_ 22 февраля 2016, 22:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Олигофрен (redwhite) ещё и не то ляпнет.

      -7
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 февраля 2016, 20:09

      Защита никакая,опорники никакие,как Спартак хочет бороться за места в еврокубках?

      0
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