Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:1)

«Спартак» одержал волевую победу над «Астаной» со счетом 4:1 в товарищеском матче в ОАЭ.

Счет в матче открыл казахстанский клуб. На 10-й минуте отличился Алекса Аманович.

«Спартак» отыгрался и вышел вперед еще до перерыва. У красно-белых отличились Даниил Хлусевич на 21-й минуте и Никита Чернов на 30-й.

После перерыва красно-белые довели дело до разгрома. Голы на счету Хесуса Медины на 53-й минуте и Даниила Зорина на 56-й.

Товарищеский матч

Спартак – Астана – 4:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Аманович, 10; 1:1 – Хлусевич, 21; 2:1 – Чернов, 30; 3:1 – Медина, 53; 4:1 – Зорин, 56.

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