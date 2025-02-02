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Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:1)

«Спартак» одержал волевую победу над «Астаной» со счетом 4:1 в товарищеском матче в ОАЭ.

Счет в матче открыл казахстанский клуб. На 10-й минуте отличился Алекса Аманович.

«Спартак» отыгрался и вышел вперед еще до перерыва. У красно-белых отличились Даниил Хлусевич на 21-й минуте и Никита Чернов на 30-й.

После перерыва красно-белые довели дело до разгрома. Голы на счету Хесуса Медины на 53-й минуте и Даниила Зорина на 56-й.

Товарищеский матч

Спартак – Астана – 4:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Аманович, 10; 1:1 – Хлусевич, 21; 2:1 – Чернов, 30; 3:1 – Медина, 53; 4:1 – Зорин, 56.

Календарь товарищеских матчей

Результаты товарищеских матчей

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Источник: «Бомбардир»

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02.02.2025 17:19
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Комментарии (23)
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БАЗАРА НЕТ
1738507389
Зорин за Ахмат теперь будет забивать
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Иван Петров 1986
1738507453
Молодцы ! ! !
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Цугундeр
1738508079
Медина и Зорин ,они ,если честно, лошары, лошары, лошары..)) Ещё и Хлусевич за еду отработал.)) Прощайте , тавареши! ) И .-спасибо.)
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JTherry
1738508470
основа вышла мячик "потрогать" (не забыть все его выпуклости)), а не в футбол играть, результат сделал второй состав, хотя в товарняке и результат имеет значение лишь для тренеров, решают с кем далее продолжать играть в чемпионате, даже удачные действия Зины (например) в таком матче не особо оценят...
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Spartak_forv@
1738509717
Поздравляю Спартак и всех красно-белых с победой! Выход Довбни и чудо-гол Медины-главные события матча
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zigbert
1738514068
Молодцы однако. Даже без основного состава стараются ребята не хотят отбывать номер на поле.
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alefreddy
1738518694
все по графику так держать
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rash1959
1738519511
Тревожно, что Угальде столько НЕ забивает верных моментов.
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Спартач80
1738520277
Парашные педикулёзники, после своего нового достижения - два поражения, за один день, плачут и кусают локти...
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Прокс
1738663726
Ну всё теперь не только чемпионы трёх туров но и предсезонки,так и до чемпа не далеко,но это в планах лет через десять,после пердива,там надо стать ещё чемпионами!!
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