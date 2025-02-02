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Промес посетил матч «Спартака»

Вингер эмиратского «Юнайтед ФК» Квинси Промес посетил товарищеский матч «Спартак»«Астана» (4:1) на поле комплекса Jebel Ali Shooting Club в Дубае. Сайт красно-белых написал, что нидерландец приехал повидаться с бывшей командой.

«Матч ТВ» сообщает, что футболист фотографировался со спартаковскими болельщиками и раздавал автографы.

  • 33-летний Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

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Источник: официальный сайт «Спартака»

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02.02.2025 19:53
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Комментарии (4)
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БеZуМныЙ
1738515603
Так и тянет преступника на место, где его подельники.
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alefreddy
1738521017
билеты в клуб покупает
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