Промес посетил матч «Спартака»

Вингер эмиратского «Юнайтед ФК» Квинси Промес посетил товарищеский матч «Спартак» – «Астана» (4:1) на поле комплекса Jebel Ali Shooting Club в Дубае. Сайт красно-белых написал, что нидерландец приехал повидаться с бывшей командой.

«Матч ТВ» сообщает, что футболист фотографировался со спартаковскими болельщиками и раздавал автографы.