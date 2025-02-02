Промес посетил матч «Спартака»

Вингер эмиратского «Юнайтед ФК» Квинси Промес посетил товарищеский матч «Спартак» – «Астана» (4:1) на поле комплекса Jebel Ali Shooting Club в Дубае. Сайт красно-белых написал, что нидерландец приехал повидаться с бывшей командой.
«Матч ТВ» сообщает, что футболист фотографировался со спартаковскими болельщиками и раздавал автографы.
- 33-летний Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.