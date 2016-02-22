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    Кутепов: «Играть с Боккетти очень удобно»

    Защитник "Спартака" Илья Кутепов не думает, что в его команде существуют проблемы с обороной.

    – Сегодняшняя тренировка как и все предыдущие прошла отлично. Думаю, на матч с "Шерифом" выйдем и покажем хороший футбол.

    – Что вы можете сказать о сопернике?

    – Я честно не знаю эту команду, поэтому не могу ничего сказать. Думаю, достойный соперник.

    – Отъезд Таски был неожиданностью?

    – Нет, ходили же слухи. Дыма без огня не бывает. Ощущения, что теперь появилось больше шансов на попадание в стартовый не возникло. Нужно на каждой тренировке выходить и доказывать.

    – Как вам играется с Боккетти?

    – Очень удобно. С ним приятно работать, играть, находиться на поле.

    – В СМИ нередко появляется информация, что в "Спартаке" проблем с центральными защитниками. Для вас доходит такая информация?

    – Стараюсь не обращать внимания на это. В интернете редко сижу. В основном новости узнаю от родственников или друзей.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.02.2016 09:25
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