Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бендтнер интересен одному из клубов Москвы

    К форварду "Вольфсбурга" Никласу Бендтнеру проявляет интерес клуб из столицы России. Такую информацию поведал источник, знакомый с ситуацией.

    "Агенты Бендтнера не общаются напрямую с российскими клубами. Они контактируют со своими российскими коллегами. По их словам, один из московских клубов заинтересован в приглашении Никласа. В настоящий момент все находится в стадии обсуждения", – рассказал источник.

    В текущем розыгрыше Бундеслиги 28-летний Бендтнер выходил на поле в 13-ти встречах (в четырех – в стартовом составе) и отметился двумя забитыми мячами.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2016 23:57
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 февраля 2016, 12:32

      Бенднеру в связку нужен Аршавин! Как-никак арсенальное прошлое у обоих

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 февраля 2016, 09:59

      Не знаю какому клубу посочувствовать, так что сочувствую всем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 22 февраля 2016, 08:19

      фк МОСКВА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 22 февраля 2016, 04:29

      Спартак хотел его приобрести лет 5 назад,тогда не получилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 22 февраля 2016, 02:13

      Спартак,локо...
      Бердыев любит таких столбов,возглавит спартак в конце сезона и пригласит )))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 22 февраля 2016, 00:31

      Торпедо как ни крути =D

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 февраля 2016, 00:28

      Ей богу - Спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 22 февраля 2016, 00:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит, полюбас)

      -10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +60

      DmitriM > Xiko 22 февраля 2016, 00:23

      да точно, Зениту, наверно Московскому Зениту....

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      alexproff 22 февраля 2016, 00:17

      и кому он с такой статистикой оказался нужен

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11