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Бендтнер интересен одному из клубов Москвы

21 февраля 2016, 23:57
10

К форварду «Вольфсбурга» Никласу Бендтнеру проявляет интерес клуб из столицы России. Такую информацию поведал источник, знакомый с ситуацией.

«Агенты Бендтнера не общаются напрямую с российскими клубами. Они контактируют со своими российскими коллегами. По их словам, один из московских клубов заинтересован в приглашении Никласа. В настоящий момент все находится в стадии обсуждения», – рассказал источник.

В текущем розыгрыше Бундеслиги 28-летний Бендтнер выходил на поле в 13-ти встречах (в четырех – в стартовом составе) и отметился двумя забитыми мячами.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Вольфсбург Бендтнер Никлас
Комментарии (10)
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alexproff
1456089427
и кому он с такой статистикой оказался нужен
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Xiko
1456089666
Зенит, полюбас)
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Asbjorn
1456090136
Ей богу - Спартак
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headdevil
1456090301
Торпедо как ни крути =D
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zagrizlik
1456096386
Спартак,локо... Бердыев любит таких столбов,возглавит спартак в конце сезона и пригласит )))
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Romio-xxx
1456104556
Спартак хотел его приобрести лет 5 назад,тогда не получилось.
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007R
1456118366
фк МОСКВА
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kykyi
1456210786
Не знаю какому клубу посочувствовать, так что сочувствую всем.
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APchelov
1456306359
Бенднеру в связку нужен Аршавин! Как-никак арсенальное прошлое у обоих
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