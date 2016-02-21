Бендтнер интересен одному из клубов Москвы

К форварду «Вольфсбурга» Никласу Бендтнеру проявляет интерес клуб из столицы России. Такую информацию поведал источник, знакомый с ситуацией.

«Агенты Бендтнера не общаются напрямую с российскими клубами. Они контактируют со своими российскими коллегами. По их словам, один из московских клубов заинтересован в приглашении Никласа. В настоящий момент все находится в стадии обсуждения», – рассказал источник.

В текущем розыгрыше Бундеслиги 28-летний Бендтнер выходил на поле в 13-ти встречах (в четырех – в стартовом составе) и отметился двумя забитыми мячами.