Слуцкий: «Надеюсь, что Оланаре поможет ЦСКА в концовке чемпионата»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими первыми впечатлениями от победы в товарищеском матче с "Анжи" (3:0), а также рассказал о том, насколько новички армейцев адаптировались в команде.

"Сегодня была хорошая и качественная игра. По существу не дали создать ни одного момента сопернику, в первом тайме уж точно, один эпизод был в начале второго тайма. Потихонечку уже кондиции надо выравнивать, и сегодняшняя игра, думаю, будет большим подспорьем к этому.

Насколько встроены в команду Широков и Оланаре? Широкову, естественно, проще. Он знает и требования, и футболистов, понимает, что от него требуется. У Оланаре ситуация сложнее. Он все-таки молодой игрок, какой-то период времени не имел практики. Он очень старается, у него большое количество качеств. Не все пока у него получается, естественно. Но, мне кажется, что мы сделали правильное приобретение, и я очень надеюсь на его помощь в концовке чемпионата.

Если брать игроков, которые прошли все сборы, то они готовы. Если говорить о футболистах, которые по разным причинам какие-то сборы пропускали — Еременко, Ткачев, Оланаре, Щенников, Широков — их готовность пока еще не оптимальна. Но тут уже ничего не сделаешь. Будут набирать по ходу сезона", - сообщил Слуцкий.