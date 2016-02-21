Булыкин: «Думаю, один из наших клубов обязательно пройдет дальше в еврокубках»

Бывший форвард московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о перспективах российских клубов в весенней стадии еврокубков. Напомним, что в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы "Локомотив" в Стамбуле уступил "Фенербахче" (0:2), "Краснодар" в Праге проиграл местной "Спарте" (0:1), а "Зенит" потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде против "Бенфики" (0:1).

"Безусловно, хотелось бы видеть все три наших клуба в следующем раунде, но будем надеяться хотя бы на два. Одна команда точно должна идти дальше по турнирной сетке - это "Зенит". Краснодарцы также могут рассчитывать на большее, а вот "Локомотив" находится в затруднительной ситуации.

Думаю, дальше пройдет один из наших клубов, а если останутся все - это будет супер результат для российского футбола", - сказал Булыкин.