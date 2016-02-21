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  • Мостовой: «Халк – не робот, он не может все время тащить за собой остальных»

Мостовой: «Халк – не робот, он не может все время тащить за собой остальных»

21 февраля 2016, 10:11
3

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение "Зенита" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:1) и оценил о шансы сине-бело-голубых выйти в следующий этап.

"Как я и предполагал, игра получилась довольно ровной, "Зенит" к ней в течение длительного времени планомерно готовился, поэтому в плане эмоций и "физики" находился в хорошем состоянии. Единственное, чего питерцам не хватало, так это игрового ритма, имевшегося у "Бенфики". Другое дело, что у "орлов" были травмы, в том числе и ведущего защитника. Поэтому я ставил на ничью, однако в концовке матча "Зениту" не повезло, питерцы на последних минутах пропустили обидный гол, что было нежелательно. Но в целом зенитовцы выглядели нормально, что в общем-то и неудивительно, учитывая, сколько игроков различных сборных играют за "сине-бело-голубых" - почти все, и сколько за "Бенфику" - единицы.

По поводу Халка я разговаривал с португальцами еще до матча, поэтому знал, что ему будет уделено самое пристальное внимание, поскольку много побед, в том числе в Лиге чемпионов, сине-бело-голубые добыли за счет индивидуальных действий бразильца. Ему было тяжело, не давали разбежаться, ставили корпус, не позволяли прокидывать мяч, убегать от одного-второго... В итоге игра у Халка не пошла, а "Зенит" предстал на "Да Луш" обыкновенной командой. При этом возникают вопросы к другим питерским футболистам, что они делали на поле. Бразилец ведь не робот, он не может все время тащить за собой остальных.

Счет 1:0, с одной стороны, удобный для "Бенфики", а с другой, - португальцы понимают, что им нужно забить на "Петровском" хотя бы один гол, чтобы чувствовать себя увереннее. Португальцы наверняка будут играть с опаской. Поэтому шансы на выход в следующий раунд оцениваю как "60 на 40" в пользу "Зенита".

Но опять же, чтобы говорить о чем-то более конкретно, нужно дождаться матча, когда появится возможность оценить состояние игроков. У сине-бело-голубых многое от Халка зависит. Вдруг у него снова не пойдет игра", - сказал Мостовой.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига чемпионов Лига чемпионов Бенфика Зенит Мостовой Александр
Комментарии (3)
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kykyi
1456045784
Так и будет он один бегать. Наши российские игроки получают деньги только потому что у них российский паспорт и вламывать на поле им незачем.
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REDWHITE_
1456059662
Уже виден конец газпроекта. Как только Андрейка убрал одного за другим всех питерских, дух команды испарился. Взамен получили шута и клоуна и дзюбу, который, как был бревнищем, так им и остался.
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