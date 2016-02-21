Селезнев отказался комментировать слухи о переходе в «Кубань»

Нападающий "Днепра" Евгений Селезнев прокомментировал информацию комментатора "Матч ТВ" Нобеля Арустамяна о его возможном переходе в краснодарскую "Кубань".

- Интерес со стороны "Кубани"? Я не хочу об этом говорить.

- То есть пока неясно, уходите ли вы из "Днепра" или остаетесь?

- Без комментариев, - подытожил Селезнев.

Главный тренер днепропетровцев Мирон Маркевич сообщил, что форвард действительно может покинуть команду.

"Сначала он вроде ехал в Китай, а сейчас уже не едет. Посмотрим - время покажет. Но это дело Селезнева, он много отдал "Днепру". Если действительно будет что-то серьезное и конкретное, то он может уйти. Я уже привык, что в "Днепре" все может поменяться за пять минут. Меня уже ни чем не удивишь", - заявил Маркевич в эфире телеканала "Футбол 1".