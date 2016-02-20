Йованович будет выступать за «Зенит-2»

Новичок "Зенита" Вукашин Йованович, перешедший в стан сине-бело-голубых из "Црвены Звезды", до конца нынешнего сезона будет выступать за "Зенит-2". Сообщается, что согласно регламенту РФПЛ и ФНЛ на иностранных футболистов не распространяется правило "сквозной" заявки.

Таким образом, 19-летний защитник не сможет выступать и за первую команду, и за фарм-клуб одновременно. Однако сербский игрок вправе тренироваться с первым составом, если этого захочет главный тренер Андре Виллаш-Боаш.