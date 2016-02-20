Президент «Тюмени»: «Решение по Сапогову будет принято по окончанию сбора в Сочи»

Президент "Тюмени" Александр Попов заявил, что форвард Алексей Сапогов, проходящий с командой кипрский сбор, имеет шанс пополнить ряды тюменского клуба. Решение по нему будет приниматься по итогам сбора в Сочи. Отметим, что на "Тюмень" наложен запрет на регистрацию новых игроков в это трансферное окно.

– Жаль, что не удалось выйти в полуфинал Кубка ФНЛ, но задачи победить в турнире у нас не было. На Кипре мы хотели просмотреть новичков, к сожалению, заявить их не удастся из-за запрета.

– Выходит, Алексея Сапогова, находящегося на просмотре, в команде не будет?

– Почему же? По нему решим после сбора в Сочи.