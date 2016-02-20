Дзамбротта: «Возглавить российский клуб? Почему бы и нет»

Знаменитый итальянский футболист Джанлука Дзамбротта в интервью «Бомбардиру» рассказал о своей тренерской карьере.

"Последним местом работы у меня был швейцарский клуб из второй лиги. "Кьяссо" находится недалеко от моего дома – около озера Комо, поэтому мне было очень удобно добираться до команды. Полтора года я тренировал, а теперь больше занимаюсь комментаторской работой на разных телеканалах. Также в Комо у меня есть своя футбольная школа, так что есть, чем себя занять. Но если что, я жду хорошего предложения от амбициозного клуба. Хочу реализовать себя в качестве тренера. Российский клуб? Почему бы и нет", — заявил Дзамбротта.

Полное интервью с Дзамброттой доступно на "Бомбардире".