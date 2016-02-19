Мюллер: «Английские клубы не входят в число сильнейших в Европе»

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер заявил, что не хочет переходить в АПЛ из-за низкой конкурентоспособности английских клубов в еврокубках.

"У меня было много предложений. Но если посмотреть на спортивную составляющую, то "Бавария" является одним из трех лучших клубов Европы вместе с "Барселоной" и "Реалом". У английских команд, конечно, много денег, но неизвестно, смогут ли они вернуться в число сильнейших в Европе.

С футбольной точки зрения решение о продлении контракта с "Баварией" было легким", – сказал Мюллер.