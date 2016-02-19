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  • Гершкович: «Зенит» мастеровитее «Бенфики» и решит задачу по выходу в 1/4 финала»

Гершкович: «Зенит» мастеровитее «Бенфики» и решит задачу по выходу в 1/4 финала»

19 февраля 2016, 16:51
5

Председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассказал о своих впечатлениях от игры "Зенита" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:1), а также выразил мнение, что питерцы пройдут в следующий раунд.

– Игра "Зенита" мне понравилась. Разве что в организации есть проблемы, но это оправданно – команда проводила свой первый официальный матч в году. Питерцы выглядели достойно, правда, немного не хватило сил в концовке. Поражение с минимальным счетом еще ни о чем не говорит, и к ответной встрече они прибавят в функциональной готовности.

– Вряд ли "Зенит" заслуживал поражения?

– Несправедливый результат. Его предопределили ошибки в конце игры, а они были связаны как раз с функциональной готовностью. И удаление Кришито из этой же категории.

– Теперь у Жиркова есть шанс закрепиться в основном составе?

– Да. Юра оправдает доверие тренера и достойно заменит итальянца на фланге обороны.

– Перед ответной встречей с "Бенфикой" чемпион России успеет провести две игры в чемпионате и Кубке. Хватит этого для набора кондиций?

– Вполне. Для "Зенита" это большое подспорье перед встречей с лиссабонцами. Мастерство футболистов российского клуба выше, чем у их соперника. В целом перспективы "Зенита" в противостоянии с "Бенфикой" выглядят хорошими, и он решит задачу по выходу в 1/4 финала.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Лига чемпионов Бенфика Зенит
Комментарии (5)
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Aztec58
1455890328
Согласен с Гершковичем, Зенит не заслуживал поражения и вполне мог доиграть на ничейный результат, но не свезло, ага. Понадеемся на лучшее в ответке.
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Zubo
1455903614
Зенит 4:2 Benfica
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ЖОРРО
1455904602
Не факт что решат задачу...хотя хотелось бы!
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джон базелон
1455908001
Очень хочу,что бы Зенит прошёл дальше.Удачи!!
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