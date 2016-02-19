Гюндоган откажет «Барселоне» ради перехода в «Манчестер Сити»

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Илкай Гюндоган не перейдет в "Барселону" в ближайшее летнее трансферное окно. Как сообщает источник, 25-летний немец, вероятнее всего, станет первым приобретением Хосепа Гвардиолы у руля "Манчестер Сити".

Отмечается, что каталонцы продолжают вести переговоры с немецким хавбеком, но тот переходу в стан сине-гранатовых предпочитает возможность поработать с Гвардиолой.

В текущем сезоне Гюндоган провел 32 матча за дортмундскую "Боруссию", в которых забил три мяча и отдал шесть голевых передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 30 миллионов евро.