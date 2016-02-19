Алдонин: «Уход Мусы после потери Думбия стал бы для ЦСКА катастрофой»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин оценил зимнюю трансферную кампанию армейцев и шансы клуба на чемпионство.

"Основная борьба за чемпионство впереди. ЦСКА ждет очень непростая концовка сезона, даже несмотря на солидный отрыв от конкурентов. Понятно, что осенние матчи армейцам давались сложно, силы были на исходе, и выглядела команда не столь убедительно. Сейчас пришла подмога в виде качественных футболистов. Интересно посмотреть на Ткачева и Широкова, как они себя проявят в ЦСКА. Теперь Леониду Слуцкому надо найти оптимальное сочетание игроков, чтобы это дало свой результат.

Не сомневаюсь, что клуб стал сильнее, особенно после подписания Романа Широкова. Он неординарный футболист, который в любом случае пригодится. Мы пока мало что знаем про африканского нападающего. Оланаре, да? У него отличные физические данные: крепкий, быстрый. Посмотрим, как он их использует. Из плюсов отмечу, что ЦСКА не стал отпускать Мусу, хотя деньги предлагались хорошие. Его трансфер после ухода Думбия был бы катастрофой. Но с появлением Широкова и Ткачева у Мусы отличный мотив, чтобы забивать как можно чаще", - отметил Алдонин.

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