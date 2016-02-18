Йованович: «Зарплата была очень важной причиной моего перехода в «Зенит»

Защитник "Црвены Звезды" Вукашин Йованович прокомментировал свой переход в "Зенит".

"Зарплата была очень важной причиной моего перехода в "Зенит", но не решающей. Я оценил плюсы и минусы всех имеющихся вариантов. Русские очень стремились заполучить меня и поэтому я выбрал "Зенит", - приводит слова Йовановича sport.rs.

По некоторым данным, 19-летний Йованович обойдется "Зениту" в 2 миллиона евро. Футболист подпишет с "Зенитом" контракт до лета 2020 года и будет получать порядка 600 тысяч евро в год.