Оланаре выбрал игровой номер в ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Аарон Оланаре выбрал игровой номер в своем новом клубе. По словам нигерийца, за армейцев он будет играть под 99-м номером.

"Почему 99? Мне просто нравится это число. Надеюсь, оно принесет мне удачу. Не знаю даже, занята ли в команде "девятка" – я сразу решил взять номер с двумя "девятками". Под таким же номером играл за норвежский клуб "Сарпсборг", из которого и уехал в китайский "Гуанчжоу Фули". В Китае же выступал под номером 25", - рассказал он.