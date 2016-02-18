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  • Бенитес: «Барселона» выигрывает все больше, пока Перес меняет тренеров»

Бенитес: «Барселона» выигрывает все больше, пока Перес меняет тренеров»

18 февраля 2016, 02:04
4

Бывший главный тренер "Реала" Рафаэль Бенитес поделился своим мнением о работе президента клуба Флорентино Переса.

"Нужно понимать, что происходит в "Реале" на протяжении последних лет: здесь работали Камачо, дель Боске, Пеллегрини, Моуринью и Анчелотти. Быть тренером этого клуба нелегко, твоя работа должна быть идеальной.

Как только руководство думает, что что-то идет не так, у вас начинаются проблемы. Я думаю, мы справлялись с нашими задачами, но все начали нервничать – игроки, болельщики, президент. В результате был уволен тренер.

Залог успеха – в последовательной работе. Приходится конкурировать с "Барселоной", которая имеет собственные стиль и модель игры, а "Реал" каждый год меняет тренера и начинает с нуля. Поэтому "Барселона" и победила в пяти из семи последних чемпионатах, а мадридские команды взяли по одному чемпионству.

"Барселона" шесть раз за восемь лет вышла в финал Кубка и выиграла в два раза больше турниров, чем "Реал" за это же время. Я считаю, что все дело в последовательности.

Перес проделал великолепную работу в плане бизнеса, потому что "Реал" должен быть успешным бизнес-проектом. Это у него получается. А с точки зрения футбола проблема состоит в том, что выигрывать продолжает "Барселона". Перес пробует что-то менять, ищет решения, а "Барселона" выигрывает все больше с каждым годом", – приводит слова Бенитеса BT Sport.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания Реал Барселона Бенитес Рафаэль
Комментарии (4)
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Flydis
1455750978
Тут с Беней не поспоришь. Дело в политике руководства. Реал своими действиями напоминает подростка-мажора, который своими приобретениями просто хвастается на всю европу, однако результата для такого клуба очень мало за последние же годы.
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MaS1KrE
1455774138
Это точно! Я даже в какой-то момент был рад, что на Мадридский клуб повесили запрет на регистрирование новичков, а теперь и летом может состав кардинально поменяться, да и Зизу теперь под угрозой увольнение в случае неудачи команды в еврокубках, так что пухляш дело говорит
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Joni
1455778358
Да, очень странное решение уволить Бенитеса. Реал играл хорошо. Непонятно.
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ЖОРРО
1455977246
Соглашусь...надо было оставлять Анчелотти!
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