Бенитес: «Барселона» выигрывает все больше, пока Перес меняет тренеров»

Бывший главный тренер "Реала" Рафаэль Бенитес поделился своим мнением о работе президента клуба Флорентино Переса.

"Нужно понимать, что происходит в "Реале" на протяжении последних лет: здесь работали Камачо, дель Боске, Пеллегрини, Моуринью и Анчелотти. Быть тренером этого клуба нелегко, твоя работа должна быть идеальной.

Как только руководство думает, что что-то идет не так, у вас начинаются проблемы. Я думаю, мы справлялись с нашими задачами, но все начали нервничать – игроки, болельщики, президент. В результате был уволен тренер.

Залог успеха – в последовательной работе. Приходится конкурировать с "Барселоной", которая имеет собственные стиль и модель игры, а "Реал" каждый год меняет тренера и начинает с нуля. Поэтому "Барселона" и победила в пяти из семи последних чемпионатах, а мадридские команды взяли по одному чемпионству.

"Барселона" шесть раз за восемь лет вышла в финал Кубка и выиграла в два раза больше турниров, чем "Реал" за это же время. Я считаю, что все дело в последовательности.

Перес проделал великолепную работу в плане бизнеса, потому что "Реал" должен быть успешным бизнес-проектом. Это у него получается. А с точки зрения футбола проблема состоит в том, что выигрывать продолжает "Барселона". Перес пробует что-то менять, ищет решения, а "Барселона" выигрывает все больше с каждым годом", – приводит слова Бенитеса BT Sport.