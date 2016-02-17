Жонас намерен продлить контракт с «Бенфикой»

Бразильский нападающий "Бенфики" Жонас заявил, что он планирует остаться в лиссабонском клубе.

"Я не намерен никуда уходить и хочу остаться в "Бенфике". Я счастлив в клубе и в сентябре подпишу новый контракт. Нет никаких шансов, что я уйду", – сказал Жонас.

Напомним, что вчера Жонас забил победный гол в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Зенита" (1:0).

В нынешнем сезоне 31-летний Жонас провел за "Бенфику" 28 матчей и забил 24 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года.