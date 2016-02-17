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    Арзуманян перешел из «Амкара» в карагандинский «Шахтер»

    Защитник "Амкара" Роберт Арзуманян перешел в "Шахтер" из Караганды на правах аренды до 30 ноября.

    "Роберт – игрок сборной Армении, более того, ее капитан, провел на поле более 70 матчей. Но в связи с жесткими условиями по лимиту, он не всегда попадал в состав, а держать игрока искусственно в запасе не правильно, он должен получать игровую практику постоянно.

    Поэтому мы совместно приняли решение о том, что Роберт продолжит карьеру в "Шахтере", – сказал исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов.

    30-летний Арзуманян выступает за "Амкар" с 2015 года, провел за клуб 13 матчей. За сборную Армении сыграл 74 матча и забил 5 голов.

    Источник: ФК «Амкар»

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    17.02.2016 14:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 февраля 2016, 18:02

      Кто ему зряплату выплачивает? Ежу было ясно, что в Амкаре он играть не сможет и не будет, тогда для какой аферы его подписывали?

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