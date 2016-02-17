Арзуманян перешел из «Амкара» в карагандинский «Шахтер»

Защитник "Амкара" Роберт Арзуманян перешел в "Шахтер" из Караганды на правах аренды до 30 ноября.

"Роберт – игрок сборной Армении, более того, ее капитан, провел на поле более 70 матчей. Но в связи с жесткими условиями по лимиту, он не всегда попадал в состав, а держать игрока искусственно в запасе не правильно, он должен получать игровую практику постоянно.

Поэтому мы совместно приняли решение о том, что Роберт продолжит карьеру в "Шахтере", – сказал исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов.

30-летний Арзуманян выступает за "Амкар" с 2015 года, провел за клуб 13 матчей. За сборную Армении сыграл 74 матча и забил 5 голов.