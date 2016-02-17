Веденеев: «Зенит» может пройти «Бенфику»

Экс-полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев уверен, что клуб из Санкт-Петербурга способен пройти дальше в Лиге чемпионов.

"Обидно пропускать в концовке встречи. В матчах такого уровня все решают маленькие ошибки. Понравилось, как "Зенит" сыграл в обороне. Что касается атаки, то сложно на что-то рассчитывать, когда команда не может отдать больше трех точных передач и не создает ни одного опасного момента. Можно найти причину в том, что это первая игра сезона и футболисты функционально не готовы.



"Зениту" по силам пройти "Бенфику".Через две недели игроки наберут форму и будут лучше выглядеть. Хави Гарсия и Кришито – серьезные потери. Но замены им есть. Правда, в таком случае со скамейки во время матча не будет усиления", - сказал Веденеев.