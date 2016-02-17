Мостовой: «Результат можно считать удачным и для «Бенфики», и для «Зенита»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил исход первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Зенитом" (1:0).

"Наверное, ничейный результат был бы более справедлив. С другой стороны, все время присутствовал страх, что вот-вот "Бенфика" забьет, и это в итоге случилось. Конечно, обидно пропускать уже в добавленное время. Но результат можно считать удачным для обеих команд, хотя ничья для питерцев была бы лучше. Мы сегодня увидели, что "Бенфика" – крепкая команда.

Далеко не лучшую игру сыграл Халк, и это тоже повлияло. Неоднократно говорил, что от него слишком многое зависит в команде. Халк для "Зенита" – этот как Роналду для "Реала" или Месси для "Барселоны".

Я знал, что Кокорин обязательно появится на поле, поскольку было видно, как "Зениту" не хватало активности впереди. Дзюба, как это с ним часто бывает, немного потерялся. Новички "Зенита", вышедшие сегодня на поле, игру не испортили, но, правда, и не усилили", – сказал Мостовой.