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Виллаш-Боаш: «Будем надеяться, что все будет хорошо»

17 февраля 2016, 01:20
4

Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:1).

"Мы сыграли так, как и планировали. Играли неплохо, но все закончилось попущенным голом. Этот результат позволяет бороться и исправить ситуацию. Я благодарен игрокам за их усилия. Будем надеяться, что в ответной встрече нам удастся исправить положение. Понятно, что во второй встрече стратегия "Бенфики" будет другой, у них есть дисквалифицированные игроки. Будем надеяться, что все будет хорошо", – сказал Виллаш-Боаш.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Лига чемпионов Бенфика Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (4)
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gor77
1455680603
Боаш - домой!
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Витус Беринг
1455685332
Короче досвидос ЛЧ.
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nemolod
1455692454
Конечно,ответная игра покажет насколько игроки готовы к ЛЧ!
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grigkh
1455707238
какая разница 0-0 или 1-0 , дома то все равно забивать надо...
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