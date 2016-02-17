Виллаш-Боаш: «Будем надеяться, что все будет хорошо»

Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:1).

"Мы сыграли так, как и планировали. Играли неплохо, но все закончилось попущенным голом. Этот результат позволяет бороться и исправить ситуацию. Я благодарен игрокам за их усилия. Будем надеяться, что в ответной встрече нам удастся исправить положение. Понятно, что во второй встрече стратегия "Бенфики" будет другой, у них есть дисквалифицированные игроки. Будем надеяться, что все будет хорошо", – сказал Виллаш-Боаш.