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    Гинер: «Хонда обманул нас»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о трансфере Кейсуке Хонды в "Милан".

    "Единственный футболист, за которого я ни копейки не взял и которого не отпускал, – это Хонда, потому что он обманул. Он сказал, что продлевает контракт, что не хочет никуда переходить. А оказалось, что он все это время хотел перейти в "Милан", ждал окончания контракта. Вот сейчас его "Милан" предлагает бесплатно взять", – сказал Гинер.

    Также президент армейцев объяснил, почему не состоялся переход Мусы в "Лестер".

    "Мы разговаривали с Мусой, он абсолютно адекватно понимает, что нужно доиграть сезон здесь. У нас есть все шансы стать чемпионами. Выходим в Лигу чемпионов – получаем 15-17 миллионов. "Лестер" предлагал не 26 миллионов, а 22 – это то, что я видел на бумаге. Получается, получим за Мусу уже 5 миллионов – это уже немного не те деньги. Думаю, к лету не только "Лестер" будет интересоваться Мусой. Отыграл несколько лет стабильно, три позиции может закрывать".

    Кроме того, Гинер прокомментировал подписание Романа Широкова.

    "Я думаю, что клуб ЦСКА – это как семья. Вот, возвратили блудного сына. Он начинал здесь, может, и закончит здесь".

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.02.2016 19:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 19 февраля 2016, 21:45

      За редким исключением,почти все легионеры российские клубы рассматривают только в двух вариантах: как возможность хорошо заработать и как возможность набраться игрового опыта своего рода стажировки! А дальше перейти в европейский клуб ! А с Хондой прокололся сам: надо было взять с него письменное обязательство о том,что он продлевает контракт! Горбачеву тоже в свое время пообнщали на словах,что НАТО не будет расширяться на Восток...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 февраля 2016, 12:04

      Хонде всё это скажется. Счастья не будет.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 февраля 2016, 08:01

      Тоесть получается жид прямо сказал, что без Мусы в ЛЧ не выйти. Нормально команду поддержал свою.

      2
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат > Обер-КанцлерЪ 17 февраля 2016, 19:36

      Он не жид, а еврей.

      1
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Вомбат 19 февраля 2016, 17:21

      Это только в России не одно и тоже, ага.

      0
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      Рейтинг: +143

      Essence 16 февраля 2016, 20:21

      Вот Гинер молодчина!Очередной раз убеждаюсь,что его хер облапошишь!Вот кто,а он умеет делать деньги.

      1
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Essence 19 февраля 2016, 17:19

      Тебе-то чего радоваться, а?

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 февраля 2016, 20:09

      Выйдем в ЛЧ и опять не выйдем из группы

      -2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Klaido 16 февраля 2016, 22:40

      Кому вам?я не болею за цска

      1
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      Рейтинг: +22

      1d2i0m9o8n8 > Klaido 17 февраля 2016, 08:33

      Хоть куда то выйдем! А ты так и будешь смотреть на свой спартк на 8 месте!!!

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Klaido 17 февраля 2016, 09:17

      А у вас масных сколько лет уже нет шансов никуда выйти и не будет

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