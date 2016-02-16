Кубок ФНЛ. «Балтика» обыграла «Томь» и другие результаты

В матче группы А Кубка ФНЛ "Балтика" обыграла "Томь" со счетом 1:0 благодаря голу Сармонта и вышла в полуфинал, где встретится с победителем пары "Зенит-2" – "Шинник".
В другой встрече этой группы "СКА-Энергия" по пенальти уступил "Сибири".
В группе B также в серии послематчевых одиннадцатиметровых "Енисей" обыграл "Арсенал".
Кубок ФНЛ. Группа А
Томь – Балтика – 0:1 (0:1)
Гол: Сармонт, 40.
СКА-Энергия – Сибирь – 0:0 (0:0; 8:9 в серии пенальти)
Группа B
Арсенал – Енисей – 0:0 (0:0; 4:5 в серии пенальти)
Источник: Бомбардир.ру