Боярский сделал прогноз на матч «Бенфика» – «Зенит»

Народный артист России Михаил Боярский верит в победу своей любимой команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой". По мнению артиста, "Зенит" подходит к матчу с португальцами в оптимальном состоянии.

– С нетерпением жду игры, давно не видел любимую команду в деле, соскучился по футболу, – сказал Боярский. – "Бенфика" достаточно сильный соперник, но тем приятнее будет наблюдать за матчем.

– "Зенит", в отличие от соперника, в этом году официальных матчей не проводил.

– Возможно, что это скажется на игре команды. Но уверен, тренерский штаб и футболисты прекрасно это понимают, и сделали все необходимое, чтобы подойти к сегодняшней встрече в оптимальном состоянии.

– Какого футбола ждете от "Зенита"?

– Того, который чемпион России демонстрировал осенью в Лиге чемпионов. Задав высокую планку, не стоит ее снижать.

– Вряд ли стоит ждать появления с первых минут новичков?

– Я бы не стал исключать их появления, все-таки все они достаточно высокого уровня и способны помочь команде уже сейчас.

– Верите в победу "Зенита"?

– Конечно! "Зенит" победит со счетом 2:1, а болельщики с хорошим настроением пойдут на "Петровский" на ответную встречу.