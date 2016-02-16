Карлос: «Реал» сильнее «Барселоны», в футболе нет места шоу»

Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос выразил мнение, что "королевский" клуб на сегодняшний день сильнее "Барселоны".

"Чемпионская гонка в Испании еще не завершена, так же как и борьба в Лиге чемпионов, ведь "Реал" есть "Реал".

В "Барселоне" говорят только о трех игроках, в "Реале" же говорят о группе футболистов. "Реал" сильнее "Барселоны", в футболе нет места шоу.

Что касается пенальти Месси, то если бы мы в "Реале" исполнили такое, это было бы неуважением к сопернику", – отметил Карлос в интервью Cadena Ser.