Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карлос: «Реал» сильнее «Барселоны», в футболе нет места шоу»

Карлос: «Реал» сильнее «Барселоны», в футболе нет места шоу»

16 февраля 2016, 14:33
11

Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос выразил мнение, что "королевский" клуб на сегодняшний день сильнее "Барселоны".

"Чемпионская гонка в Испании еще не завершена, так же как и борьба в Лиге чемпионов, ведь "Реал" есть "Реал".

В "Барселоне" говорят только о трех игроках, в "Реале" же говорят о группе футболистов. "Реал" сильнее "Барселоны", в футболе нет места шоу.

Что касается пенальти Месси, то если бы мы в "Реале" исполнили такое, это было бы неуважением к сопернику", – отметил Карлос в интервью Cadena Ser.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания Барселона Реал
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aztec58
1455622818
"Роберто Карлос, став в 2011г. игроком махачкалинского «Анжи», получил в банке кредит на не менее чем €300 тыс. Футболист взял кредит без залогов и поручительства и перестал оплачивать проценты по нему, как только уехал из Российской Федерации. Юристы Ростова пробуют взыскать с Роберто Карлоса долг, но признают, что основной проблемой для суда является двойное гражданство Карлоса (бразильское и испанское — Ред.), а кроме этого то, что вся недвижимость футболиста оформлена не на него." (с)
Ответить
Aztec58
1455623025
"Арбитр прекращает страдания "Райо Вальекано" (2:10). Мадридский "Реал" с удовольствием станцевал на костях соперника, который 70% игрового времени играл вдевятером." (Из он-лайн трансляции). Блин, кто бы говорил об уважении к сопернику, ага.
Ответить
Asbjorn
1455623947
В конце сезона будет видно кто сильнее,и посмотрим еще как Реал заиграет,когда ему заявлять новых игроков запретят
Ответить
АртурZaСМ
1455624989
В Барсе говорят о 3-х футболистах которые превосходят абсолютно весь состав Реала, а остальные если не лучше то по крайней мере не хуже любого игрока Реала... а Карлос конечно же будет нахваливать свое "болото"
Ответить
Mr Abdullaev
1455627636
Реал 4-2 Атлетик Барса 6-0 Атлетик Смиритесь.
Ответить
Barsuk52
1455629778
бредит сам головой лежа на газоне вратарю мяч скидывал , почему о 3 а иньеста ,пике ,арда и т.д. у реала тогда все говарят об 1 игроке КР7
Ответить
fakel-vrn
1455635753
кристина никогда не сделает такой пенальти..по той простой причине... что его жаба задушит если не запишут гол на его счет..а ребята из барсы всегда готовы поделиться ...это одно...и второе....о какой командной игре в реале говорит карлос...в реале играет каждый за себя)..это одно из основных отличий этих двух команд
Ответить
fakel-vrn
1455636526
и еще...)...почему ребята из барсы решили исполнить такой пенальти... у месси следующий гол должен быть юбилейным..300-м...если не ошибаюсь...поэтому не захотел скорей всего забивать его с пенальти)
Ответить
Sashkas
1455640348
Совсем из ума выжил старый идиот. Говорить сейчас и вообще последние 10 лет, что Реал сильнее Барсы может только придурок или старый маразматик. Футбол который показывает Барса это театр, это космос. Реал и близко не стоял
Ответить
Главные новости
«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову
14:24
Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника
13:46
3
Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»
13:31
3
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
6
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
12:15
4
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
5
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
11:32
10
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
15
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
3
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
5
Все новости
Все новости
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
13:59
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
10:36
1
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
Вчера, 19:52
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
Вчера, 18:59
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
Вчера, 14:45
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
Вчера, 11:47
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
Вчера, 00:41
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
7 августа
2
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
6 августа
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
6 августа
6
«Барселона» отказалась от покупки Альвареса
6 августа
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса
6 августа
1
Винисиус договорился о новом контракте с «Реалом»
6 августа
2
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Спартаковец Парада выявил отличие РПЛ от Примеры
5 августа
1
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+