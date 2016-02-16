«Бенфика» - «Зенит». Онлайн-трансляция

Свои первые шаги в весенней стадии сезона "Зениту" предстоит делать сразу в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики" на выезде. Нельзя сказать, что это самый худший вариант, но определенные опасения у российского болельщика этот факт вызывает опасения. Тем интереснее будет поболеть за российский клуб.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Бенфика" - "Зенит". Начало в 22:45, не пропустите!