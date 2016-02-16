Кобелев: «Завиша» оказалась очень «колючим» соперником»

Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев отметил характер польского клуба "Завиша", с которым его подопечные встретились в товарищеском матче на сборе в Испании.

"Завиша" оказалась очень "колючим" соперником. Впрочем, это характерно для польских клубов. Игра изобиловала борьбой, фолами. К тому же поле оказалось не слишком высокого качества.

У нас далеко не все получалось в завершающей стадии атак. Было много подходов, потенциально опасных атак, которые, однако, слишком редко приводили к голевым моментам", – рассказал Кобелев.

Напомним, что матч "Динамо" - "Завиша" завершился с ничейным счетом – 1:1.