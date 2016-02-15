Виллаш-Боаш: «Особые надежды возлагаю на ответную игру с «Бенфикой»

Наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш высказал свои мысли по поводу поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики", который пройдет завтра в столице Португалии.

"Бенфика" сыграла качественно в последнем матче, хоть и проиграла. Матч получится трудным. Нашим слабым местом считаю то, что пару месяцев мы оставались без игровой практики. Поэтому, особые надежды я связываю с ответной игрой.

Возвращение в "Порту"? До конца сезона я связан контрактом с "Зенитом". Здесь меня все устраивает, не допускаю и мысли об этом", – сказа Виллаш-Боаш.