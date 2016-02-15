Самолет с игроками «Зенита» попал в зону турбулентности перед посадкой в Лиссабоне

"Зенит" прибыл в столицу Португалии на первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой". Сообщается, что перед посадкой самолету с футболистами пришлось преодолеть зону турбулентности. Напомним, игра состоится завтра 16-го февраля. Начало в 22:45 (мск).

Полный список футболистов, прилетевших в Лиссабон, выглядит так:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов;

защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Эсекиэль Гарай, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Доменико Кришито, Андрей Иванов, Илья Зуев;

полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Олег Шатов, Данни, Маурисиу, Дмитрий Богаев, Вячеслав Зинков, Артур Юсупов, Юрий Жирков;

нападающие: Халк, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Павел Долгов.

Отметим, матч будет вынужден пропустить защитник Игорь Смольников, продолжающий послеоперационный курс восстановления. Тренировки игрока на сборе в Испании носили индивидуальный характер.